Vaccini: dal 30/7 ok dosi a lombardi in vacanza in Liguria

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Dal 16 luglio scorso Regione Lombardia ha già vaccinato oltre 1.600 turisti provenienti da tutte le Regioni d'Italia. Un servizio al quale avevano diritto tutti i cittadini, purché dimostrassero di passare almeno due settimane di vacanza sul territorio. A partire da venerdì 30 luglio, la medesima opportunità sarà offerta anche ai lombardi che effettueranno le loro vacanza in Liguria. Lo rende noto la Direzione Welfare di Regione Lombardia, che ha annunciato la sottoscrizione di un Protocollo operativo con la Regione Liguria "per permettere ai lombardi di completare il ciclo vaccinale, immunizzandosi senza interrompere le loro vacanze estive, venendo incontro alle esigenze di Regione Liguria". Il Protocollo, che rende effettiva la vaccinazione dei lombardi in vacanza in Liguria, verrà sottoscritto nella giornata di oggi dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, e dal Direttore Generale Dipartimento Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria, Francesco Quaglia. La nuova funzionalità per i cittadini lombardi in Liguria sarà attiva da venerdì 30 luglio sul portale prenotovaccino.Regione.Liguria.it (ANSA).