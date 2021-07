Milano: Sala, Bernardo con pistola? Decideranno milanesi

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - "Ho deciso di non commentare. L'ho promesso ai milanesi di non cercare polemiche, per cui decideranno gli elettori milanesi dove sta la verità". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto di commentare le voci secondo cui il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo, girerebbe con una pistola in ospedale. "Rimane il fatto che l'ho imparato sulla mia pelle, chi fa politica vive in una casa con le pareti di vetro - ha concluso - quindi la trasparenza deve essere totale". (ANSA).