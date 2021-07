Maltempo: ex statale Lariana chiusa tre giorni

(ANSA) - COMO, 26 LUG - Resterà chiusa fino a mercoledì la ex statale 583 Lariana interrotta da ieri pomeriggio a causa delle colate di fango e sassi portate a valle dai torrenti nel territorio di Blevio, al confine con il comune di Como, sulla sponda orientale del Lario. Lo ha deciso l'amministrazione provinciale per consentire i lavori di rimozione del materiale e di messa in sicurezza. I paesi della sponda che vanno da Torno sino a Bellagio sono raggiungibili passando dalla Valassina o dal ramo di Lecco del lago. (ANSA).