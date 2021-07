Ucciso in piazza: il sindaco, Voghera è una città moderata

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Massimo Adriatici, l'assessore alla sicurezza di Voghera agli arresti domiciliari per aver sparato in piazza a Youns El Boussetaoui, trentottenne marocchino conosciuto come Musta, è "persona stimata e rispettata in città di cui abbiamo apprezzato il lavoro di questi mesi". Lo ha spiegato il sindaco Paola Garlaschelli in un messaggio agli abitanti della cittadina pavese parlando della "tragedia che si è consumata" e della "strumentalizzazione mediatica che hanno assunto fatti che la magistratura è stata chiamata a chiarire".

Un messaggio con cui ha rotto il silenzio dopo giorni in cui ha preferito non intervenire.

"Voghera è una città oggi ferita come lo siamo noi tutti. Ho il dovere di difenderla e di descrivere la realtà, che è ben diversa da quella che sta emergendo. Voghera - ha sottolineato - è una città moderata e accogliente in cui un pilastro portante del vivere sociale è costituito da associazioni di volontariato e da una fitta rete di servizi sociali". "Mi rivolgo a tutti - aggiunge in vista della manifestazione organizzata per il pomeriggio di oggi 24 luglio - richiamando i valori più veri in ognuno di noi, affinché la tragedia già avvenuta non inneschi una spirale di violenza" ."Spegniamo le ostilità - ha concluso - e uniamoci solidali, perché il modo migliore per rispettare la memoria di chi non c'è più è preferire il dialogo all'odio e alle barricate". (ANSA).