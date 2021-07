Confermati i domiciliari per l'assessore di Voghera Adriatici

(ANSA) - PAVIA, 24 LUG - Il gip di Pavia ha convalidato l'arresto dell'assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera Massimo Adriatici confermando, per l'uomo politico, gli arresti domiciliari. Adriatici è accusato di eccesso colposo di legittima difesa per l'uccisione di Youns El Boussetaoui, avvenuta martedì sera con un colpo di pistola in piazza. (ANSA).