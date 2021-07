Caso Eni, pg Cassazione chiede trasferimento Storari da Milano

Via dalla Procura di Milano il pm del caso Amara, Paolo Storari. A chiederlo alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura- che ha convocato l'udienza per il 30 luglio- è il procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, che ha avviato l' azione disciplinare nei confronti del magistrato.

La richiesta è quella di allontanare d'urgenza dalla Procura di Milano Storari, che nell'aprile del 2020 aveva consegnato i verbali segretati in formato word sulla presunta associazione segreta 'Loggia Ungheria' all'allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo, e trasferirlo d'ufficio in via cautelare senza che possa più esercitare le funzioni di pm nemmeno nella nuova sede. Tra le gravi scorrettezze che Salvi contesta a Storari sul piano disciplinare c'è- a quanto scrive il Corriere della Sera- "l'informale e irrituale" consegna a Davigo di copie non firmate di verbali "su una supposta associazione segreta di cui avrebbero fatto parte anche due consiglieri Csm": essendo stata fatta "a un singolo consigliere Csm" e "a insaputa del procuratore di Milano", avrebbe violato le modalità formali ricavabili da due circolari Csm del 1994 e 1995.

Storari si difenderà con una memoria articolata spiegando le sue ragioni, con mail e altri documenti allegati che verrà depositata al Csm nell'ambito del procedimento disciplinare. Il pubblico ministero il 30 luglio, nell'udienza in cui si discuterà sulla richiesta del pg della Cassazione del suo trasferimento d'urgenza dagli uffici milanesi e del cambio di funzioni, ricostruirà nel dettaglio, rispondendo alle 'accuse', quando già denunciato alla Procura di Brescia in merito ai verbali sulla loggia Ungheria dell'avvocato Piero Amara e alla gestione nel processo Eni-Nigeria dell'imputato Vincenzo Armanna.