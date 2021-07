A Milano in migliaia manifestano contro il green pass

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Il corteo dei no green pass di Milano, con migliaia di persone, ha sfilato per le strade del centro città con i manifestanti che hanno urlato "libertà, libertà" e con in testa lo striscione con la scritta "Fuori i Big Pharma dallo Stato. No alle multinazionali". Il corteo ha attraversato piazza Duomo e Galleria Vittorio Emanuele sotto lo sguardo attonito di chi stava facendo shopping, per poi fermarsi in piazza Scala davanti alla sede del Comune dove i manifestanti hanno scandito insulti contro il premier Mario Draghi Esposti stelle di David con la scritta "non vaccinati = ebrei" e cartelli con le svastiche paragonate al green pass.

In piazza Fontana quando la manifestazione di protesta ha preso il via, ci sono state delle tensioni tra manifestanti no green pass e i giornalisti. I manifestanti hanno urlato "venduti" alla stampa e hanno cercato di allontanarli anche con degli spintoni. (ANSA).