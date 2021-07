Vaccini: in Lombardia oltre 62mila prenotazioni

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Sono oltre 62mila le persone che oggi (fino alle 20) si sono prenotate per la vaccinazione anticovid in Lombardia, e di queste un terzo sono ragazzi in età scolare.

A quanto riferisce la Regione, le prenotazioni sono state 62.606. Di queste 21.223 sono di studenti. Sette prenotazioni sono di operatori sanitari, 40 di disabili o di chi si prende cura di loro e 77 di persone estremamente vulnerabili. (ANSA).