Green pass, Palermo (Fiera Milano): 'Approviamo la scelta'

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - La scelta delle istituzioni di introdurre l'obbligo del Green Pass per tutti gli operatori del settore fieristico (espositori, visitatori e buyer) è pienamente approvata da Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera Milano.

"I nostri quartieri espositivi ospitano ogni anno oltre 4,5 milioni di visitatori e 36mila aziende provenienti da ogni parte del mondo - ha sottolineato Palermo -. Nella seconda parte dell'anno, il calendario degli eventi di Fiera Milano conta più di 30 manifestazioni fieristiche. Dobbiamo garantire a tutti la massima sicurezza e, grazie all'adozione del certificato vaccinale, siamo in grado di offrire a chi accede ai nostri padiglioni un luogo covid free. Siamo pronti per tutelare il business fieristico salvaguardando la salute di tutti". Al fine di garantire a visitatori, espositori e organizzatori la partecipazione in totale sicurezza a fiere ed eventi che si svolgono all'interno dei quartieri fieristici e congressuali, il Gruppo Fiera Milano ha lavorato a linee guida che definiscono le modalità per lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni fieristiche, nel pieno rispetto delle regole e dei protocolli sanitari emanati a livello nazionale. (ANSA).