Covid: a Brescia ricoveri in calo, un paziente in intensiva

(ANSA) - BRESCIA, 23 LUG - È in continua riduzione, nell'ultima settimana, il numero di ricoveri di pazienti positivi Covid agli Spedali civili di Brescia. Lo rende noto lo stesso ospedale. "In data odierna sono 21 i pazienti ricoverati, di cui uno in terapia intensiva. Analizzando l'andamento di medio periodo (120 giorni), è costante la tendenza alla diminuzione" precisa il Civile di Brescia. (ANSA).