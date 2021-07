Aggressore ucciso: pm chiede archiviare

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Il pm di Milano Paolo Storari ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta in cui era indagato per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi un agente di polizia che nella notte tra il 22 e il 23 febbraio scorso, durante un intervento in via Sulmona, ha esploso tre colpi di pistola, due dei quali hanno colpito, uccidendolo, Jerry Dimapulangan, filippino di 45 anni. Il poliziotto, è l'ipotesi, ha reagito al pericolo creato da quell'uomo che stava aggredendo lui e il collega con un coltello e che prima aveva tentato anche di scagliarsi contro due passanti. (ANSA).