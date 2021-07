Ucciso piazza: sorella, dov'è giustizia?

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Una persona non pericolosa, che aveva bisogno di essere aiutata, con due figli, uno di otto e una di cinque anni. E' questo il modo in cui la sorella, appena rientrata dalla Francia, ha descritto Youns El Boussettaoui, l'uomo ucciso ieri a Voghera dall'assessore alla Sicurezza Massimo Adriatici che si trova ai domiciliari. E proprio del fatto che non sia in carcere, si è lamentata alla trasmissione Zona Bianca su Retequattro.

"Gli hanno sparato in piazza davanti a tantissime persone.

L'assassino si trova a casa sua, dorme bello riposato. Dove è la legge in questa Italia? ", "ma siamo in Italia o in una foresta?" ha detto in lacrime.

"Aveva un fucile, aveva una pistola in mano mio fratello? Rispondetemi! No, mio fratello non aveva nessuna arma in mano. È stato ammazzato - ha aggiunto - davanti alle persone e questa persona si trova a casa sua. Io voglio sapere se qua in Italia ammazzare o sparare è una cosa legale".

Sapeva che Youns dormiva per strada. "Si sente più tranquillo a dormire sulle panchine. L'altro giorno l'ha visto mio marito, è venuto a prenderlo" ha raccontato. Comunque la famiglia ha cercato di aiutarlo: "Abbiamo chiamato i carabinieri a Livorno Ferraris (in provincia di Vercelli, ndr), possono testimoniare. L'abbiamo portato all'ospedale ma è scappato dall'ospedale. I carabinieri di Livorno Ferraris hanno chiamato i carabinieri di Voghera per poter prendere Youns, non perché fa male a qualcuno, è per lui, per difendere mio fratello".



"La mia bambina mi ha chiesto: 'come è uscito quel colpo?'. Se capisce una bambina come non possono capirlo i magistrati": è la sorella di Youns El Boussettaoui, l'uomo ucciso in piazza a Voghera dall'assessore alla Sicurezza Massimo Adriatici che si trova ai domiciliari. Lo sfogo della donna avviene davanti al bar dove è accaduto l'omicidio. "Era mio fratello - racconta - Pensate se avessero ucciso un fratello vostro". "Vogliamo giustizia - aggiunge suo marito - Giustizia, e che sia giustizia per tutti".