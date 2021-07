Antitrust francese, multa da 125 milioni a Luxottica

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - L'Autorità francese per la concorrenza ha inflitto una multa di oltre 125 milioni di euro a Luxottica, primo fornitore mondiale di occhiali, per aver "imposto" in Francia "agli ottici prezzi di vendita al dettaglio e per aver vietato di vendere su internet", secondo quanto annunciato oggi dalla stessa authority di Parigi.

Due altri gruppi, il colosso del lusso LVMH e Chanel, si sono visti infliggere multe rispettivamente di 500.000 euro e 130.000 euro. Il primo per lo stesso motivo di Luxottica, il secondo per il solo divieto della vendita online, si precisa in una nota.

(ANSA).