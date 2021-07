Incidenti stradali: ubriaco travolge e uccide motociclista

(ANSA) - MONZA, 21 LUG - Un giovane di 20 anni è stato denunciato dai carabinieri per omicidio stradale, per aver provocato la morte di un 45enne, Davide Fontana di Lazzate (Monza): ha travolto con la sua auto lo scooter su cui l'uomo viaggiava, nella tarda serata di ieri a Lentate sul Seveso (Monza). Il ragazzo è risultato positivo all'alcol test.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ventenne, alla guida di una Bmw 118, svoltando a sinistra non avrebbe rispettato la precedenza, travolgendo lo scooter guidato dal motociclista. Trasportato in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, l'uomo è deceduto. (ANSA).