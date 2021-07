Ente Risi celebra i 90 anni con un 'Risegno' nei campi

(ANSA) - VERCELLI, 21 LUG - Nel 90esimo anniversario della propria istituzione, l'Ente Nazionale Risi ha voluto omaggiare il mondo del riso attraverso la realizzazione di un disegno di riso in campo, un "Risegno". Una rosa dei venti stilizzata ha preso forma nelle risaie adiacenti il Centro ricerche sul riso di Castello d'Agogna (Pavia); tre diverse varietà del cereale sono state seminate su una superficie di 6.400 metri quadrati, quanto 25 campi da tennis, su progetto ed indicazioni del fotografo vercellese Livio Bourbon e ad opera dei tecnici e del personale dell'ente.

"La gigantesca performance artistica - commenta l'ente - è una installazione mutevole, e cresce quotidianamente in altezza e volume, secondo la naturale trasformazione di colori che segue la maturazione di foglie e pannocchie. Se oggi il 'Risegno' si presenta al suo pubblico in una sfumatura di verdi intensi e viola scuro, nelle settimane prossime risulterà, visibile anche dal satellite, dorato e marrone. Il 'Risegno' vuol essere una vetrina di un'intera filiera, arte in risaia, amplificatore di un messaggio: per produrre e nutrire coltura e cultura ci vuole il seme giusto al posto giusto, e soprattutto riso italiano".

(ANSA).