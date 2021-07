Covid: in Lombardia 564 nuovi casi e 3 decessi

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Sono 564, a fronte di 37.062 tamponi eseguiti, i nuovi casi di coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore per un tasso di positività che sale all'1,5%. I ricoverati in terapia intensiva sono 28 (-3) mentre quelli ricoverati nei reparti ordinari sono 132 (-4). Sono 3 le vittime, per un totale di 33.813 decessi dall'inizio della pandemia.

Questi i dati relativi alle province: Milano 257 (di cui 154 in città), Bergamo 27, Brescia 38, Como 31, Cremona 25, Lecco 2, Lodi 13, Mantova 19, Monza e Brianza 36, Pavia 15, Sondrio 1, Varese 50. (ANSA).