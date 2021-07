Vaccini: Bernardo, niente stipendio a medici non lo fanno

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Sui vaccini "c'è la libertà personale, salvo alcune categorie come quella dei sanitari che non possono esimersi dall'eseguire il vaccino, non solo per se stessi e per le famiglie, ma per gli altri che si vedono negli ambulatori": di questo è convinto il candidato sindaco del centrodestra a Milano Luca Bernardo, primario di Pediatria al Fatebenefratelli che ha sottolineato "l'importanza" per tutti, anche i giovani, "di vaccinarsi" contro il Covid.

"Ritengo che i medici debbano tutti essere vaccinati. Chi non lo è sta a casa. E' molto semplice. A me - ha aggiunto .- non interessa stipendio o no però ritengo che se uno non lavora per decisione personale non di malattia, non deve comunque essere pagato perché quelli sono soldi pubblici". (ANSA).