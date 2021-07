Malore in piscina a Milano, 19enne salvato dal bagnino

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Un ragazzo di 19 anni è stato soccorso all'interno di una piscina comunale a Milano dopo aver avuto un malore in acqua. Il giovane, che stava per annegare, è stato salvato dall'intervento del bagnino, a cui è seguito pochi minuti dopo l'arrivo dei paramedici del 118.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio in via Ampere, nella piscina Romano. Trasportato d'urgenza alla clinica Città Studi, al momento non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto comunicato dalla polizia, il 19enne sarebbe straniero ma non è stato ancora possibile identificarlo perché sprovvisto di documenti. Sono stati i suoi conoscenti, presenti al momento dell'incidente, a riferire la sua età. (ANSA).