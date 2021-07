Derivati,Procura Corte Conti: contestazioni a 66, anche Pisapia

Sono 64 gli ex amministratori e dirigenti della Città metropolitana di Milano, incluso l'ex sindaco Giuliano Pisapia ma anche consiglieri e assessori della giunte Colli e Penati, e due gli intermediari finanziari (Bank of America e Dexa Prediop spa) a cui la Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia ha notificato un invito a dedurre sulla conclusione e gestione di alcuni contratti derivati ("swap") manifestamente diseconomici per l'ente. Una situazione che, secondo la procura della Corte, ha creato un danno erariale "allo stato attuale" superiore ai 70 milioni di euro.