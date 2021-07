Seconda dose AstraZeneca per il governatore Fontana

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha ricevuto nel fine settimana la seconda dose di vaccino Astrazeneca. Lo ha rivelato lo stesso presidente della Regione sul suo profilo Facebook.

"Ieri giornata di riposo e oggi al lavoro senza problemi, più sicuro sia per me stesso che per le molte persone che incontro e che lavorano con me" ha scritto Fontana. "La Lombardia è prima nella campagna vaccinale e questo grazie anche e soprattutto alla grande adesione dei lombardi - ha aggiunto -. Il vaccino sarà un alleato importante nei prossimi mesi". (ANSA).