Vaccini, Moratti: 'Oltre 11 milioni di dosi somministrate'

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - "Superato stamattina il tetto degli 11 milioni di dosi somministrate" in Lombardia: lo comunica in un tweet la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti.

"Regione Lombardia - aggiunge Moratti - è prima tra le regioni per dosi somministrate ogni 100mila abitanti e per copertura vaccinale della sua popolazione: +5,3% rispetto alla media nazionale". (ANSA).