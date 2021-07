Sala, a Milano ci sono già significativi segni di ripresa

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - "A Milano vedo già dei segni significativi di ripresa, dagli interessi immobiliari, ai turisti che stanno tornando, fino a una serie di iniziative imprenditoriali. Qui la ripresa c'è già ma noi dobbiamo coniugare il lavoro sulla ripartenza e il lavoro sulla parità di genere". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso dell'incontro promosso dall'Università Statale dal titolo, 'Energie ri-generative per una ripartenza al femminile'. "Bisogna fare azioni incisive che credo si debbano basare su pochi principi solidi, il primo è lavorare sui tempi della città. La pandemia dovrebbe averci insegnato che si può fare, e il secondo è la riforma del sistema pubblico, penso agli appalti: io trovo che non sia un errore favorire l'imprenditoria femminile dando punteggi aggiuntivi. - ha aggiunto - Noi abbiamo fatto tutta una serie di cose però adesso è il momento di essere incisivi e di andare sulla questione lavoro che è quella fondamentale per Milano, per i milanesi e per le donne milanesi".

Sulle pari opportunità, secondo il sindaco, Milano "deve dare l'esempio. La vera differenza qui è che c'è un sistema collaborativo, c'è più fiducia ed è il momento in cui dobbiamo forzare i tempi. Bisogna continuare con decisione a lavorare affinché tematiche come queste vedano Milano a vertici dell'innovazione e del cambiamento". (ANSA).