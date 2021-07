Repx cambia vertici, nel board entrano Simonelli e Paolillo

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Cambi al vertice di Repx, la fintech londinese con dna e management italiano quotata lo scorso febbraio alla Borsa di Cipro e ora vicina all'Ipo alla Borsa di Londra. L'assemblea dei soci, riunita il 2 luglio, ha eletto all'unanimità Ezio Maria Simonelli alla carica di Executive Chairman. Entra nel board anche Ernesto Paolillo, banchiere e dirigente sportivo, già direttore generale per un decennio della Banca Popolare di Milano e dell'Inter Football Club.

Dottore commercialista e revisore legale, Simonelli è managing partner di Simonelli Associati, studio legale e tributario con sede a Milano ed è presidente dei collegi sindacali delle società Sisal Group Mediaset Italia, nonché sindaco effettivo di Recordati, Arnoldo Mondadori Editore e F2i Sgr e membro del cda di Fondazione Banca Popolare di Milano.

Simonelli è stato inoltre presidente del collegio dei revisori e presidente reggente della Lega Calcio di Serie A. Completano il nuovo consiglio di amministrazione Francesco De Leo, in passato direttore generale di Telecom e con incarichi operativi in Ifil, Tim e Wind, Vincenzo Vespri, professore di matematica all'Università di Firenze ed esperto di nuove tecnologie, nominato a rappresentare l'Italia a livello G7 e riunioni del gruppo Carnegie, e Basil Petrides, con esperienza nel mondo della finanza ed incarichi in Hsbc Group, Lme - Gerald Group e Adm, una multinazionale tra le 'Fortune 500'.

Repx ha sviluppato un modello di business che dà a celebrità, influencer, squadre sportive, marchi, e anche città l'opportunità di connettersi alla propria base di fan grazie a carte prepagate, di credito e gift card, realizzate in co-branding: carte di debito e prodotti digitali coperti da brevetti proprietari e pensati per soddisfare follower e fan.

(ANSA).