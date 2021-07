Maxischermo per la finale degli Europei, denunciato locale

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - E' stato denunciato per aver messo senza autorizzazione un maxischermo per vedere la finale degli Europei di calcio il gestore dell'Ariaverde, parco con campi da basket, gonfiabili, area con street food e cocktail, che si trova in un'area pubblica ad Asola, nel Mantovano.

Sul posto hanno effettuato un controllo i carabinieri ed erano circa 500 le persone presenti, che non rispettavano le norme anticovid. Dai successivi accertamenti si è scoperto che il gestore, di 37 anni, non aveva l'autorizzazione del sindaco per spettacoli pubblici, non aveva predisposto e comunicato alle i Autorità il "Piano di Sicurezza ed Emergenza - obbligatorio in questi casi -, e tantomeno aveva segnalato al Questore della Provincia di Mantova l'organizzazione dell'iniziativa", spiega la stessa questura in un comunicato.

Per questo è stato denunciato per lo svolgimento di eventi pubblici senza licenza e per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. (ANSA).