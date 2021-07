Tiro a volo: a Lonato, Ferrari vince Trofeo Scalzone

(ANSA) - LONATO DEL GARDA, 17 LUG - Sulle pedane del Trap Concaverde di Lonato del Garda si è svolta la seconda edizione del Trofeo Roberto Scalzone, gara di trap a formula olimpica, con eliminazione e un colpo solo in canna, fortemente voluta dalla famiglia Perazzi per ricordare l'amico campione scomparso due anni fa, e che era figlio dell'olimpionico Angelo Scalzone, oro olimpico a Monaco 1972.

In pedana, a contendersi lo scettro, insieme all'altro Angelo Scalzone, figlio di Roberto e nipote del nonno che aveva il suo stesso nome, anche Daniele Resca, campione del mondo della specialità nel 2017, Valerio Grazini, Jacopo Cipriani, Alessandro Chianese e Lorenzo Ferrari.

Al termine dei primi 25 piattelli, ad abbandonare per primo è stato l'atleta della Marina Militare Alessandro Chianese (18/25) seguito, agli step successivi, da Angelo Scalzone (26/30) e da Daniele Resca (30/35). Ad agguantare il terzo posto è stato, quindi, la riserva azzurra dei Giochi Valerio Grazini (36/40) mentre la sfida per la vittoria finale è stata così circoscritta a Jacopo Cipriani (45/50) e Lorenzo Ferrari (46/50). E proprio Ferrari, poliziotto in quanto appartenente alle Fiamme, si è imposto, costringendo Cipriani, tiratore dei Carabinieri ad accontentarsi del secondo posto. (ANSA).