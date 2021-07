Oro non dichiarato in tasca, denunciato dalla GdF

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - I Finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco, in particolare della Sezione operativa stanziale di Ronago, hanno controllato un comasco, a bordo di un'auto, proveniente dalla Svizzera, nei pressi del comune di Villa Guardia, e l'hanno trovato con 23 lamine d'oro, per un peso di 800 grammi, il cui valore ammonta a circa 40 mila euro, non dichiarati.

L'uomo, già noto alle forze di polizia per essere stato coinvolto per episodi di trasporto di preziosi e valuta da e verso la Svizzera, ha detto di non trasportare nulla. Poi ha preso degli involucri di carta dal marsupio e li ha messi in una tasca dei pantaloni per cercare di sottrarli al controllo dei militari.

E' stato accompagnato in caserma, dove sono state trovate 23 lamine d'oro, per un peso di 800 grammi, il cui valore ammonta a circa 40 mila euro.

La merce è stata sottoposta a sequestro probatorio e l'uomo, con un altro passeggero, è stato denunciato alla Procura per ricettazione. (ANSA).