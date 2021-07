Nascosti in un Tir da Romania a Desio, soccorsi 6 giovani afgani

(ANSA) - MONZA, 17 LUG - Sei giovanissimi afgani, di cui cinque minorenni, sono stati soccorsi dal 118 dopo aver viaggiato nascosti nel rimorchio di un tir dalla Romania a Desio (Monza). I ragazzini, due sedicenni, tre diciassettenni e un 24 enne, sono stati scoperti dall'autista del mezzo pesante una volta rientrato nella sede della sua azienda di logistica in Brianza, nascosti tra scatole e pezzi di ricambio per auto.

Da lì l'immediata richiesta di supporto al 112 e l'intervento dei sanitari e dei carabinieri. Disidratati e affamati, dopo un viaggio di circa due giorni al buio e al caldo, i giovanissimi sono però risultati in buone condizioni di salute e affidati alle forze dell'ordine.

"Saranno affidati a strutture protette e si tratta di condizioni davvero disperate quando gli arrivi avvengono in queste condizioni" ha spiegato all'ANSA il Procuratore dei Minori Ciro Cascone. (ANSA).