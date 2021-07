Incidenti montagna: alpinista cade e muore nel Lecchese

(ANSA) - LECCO, 17 LUG - Un alpinista di 61 anni è morto in un incidente in quota, questo pomeriggio allo Zucco Barbesino, una delle alture sopra i Piani di Bobbio, a loro volta sopra Barzio (Lecco) in Valsassina.

L'uomo ha perso la vita a causa di una caduta.

Attorno alle 14, l'alpinista stava affrontando con due amici una delle vie che risalgono lo Zucco (2150 metri di altitudine) quando, per cause ancora in corso d'accertamento, è precipitato compiendo una caduta di circa 20 metri e terminando in un canalone. Sono intervenuti il Soccorso Alpino e l'elicottero del 118 senza però riuscire a salvare l'uomo. (ANSA).