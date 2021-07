Furti di gasolio nel Milanese, presi da carabinieri

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Avevano messo a segno un furto di gasolio per seimila euro ma, grazie alle telecamere di sorveglianza, i carabinieri di Vimodrone e Sesto San Giovanni sono riusciti ad arrestare tre persone mentre per altrettante è scattata la denuncia.

Si tratta di sei romeni che avevano preso di mira due ditte nella zona della cava Cassinella, a Vimodrone, in provincia di Milano. I titolari non hanno perso tempo a sporgere denuncia e allegare le immagini.

I militari hanno atteso che qualcuno tornasse a riprende le taniche da 25 litri con cui avevano messo a segno il colpo e, una volta che due uomini si sono avvicinati, hanno finto un controllo d'identità.

Hanno poi ricostruito l'organigramma del gruppo anche con i contatti che tra di loro avevano sui social e sono scattati gli arresti.

Si trovano ora in carcere a Monza . Hanno tutti precedenti per reati contro il patrimonio e falso. (ANSA).