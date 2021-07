Droga: preso lungo la tangenziale Milano con 80 chili

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - E' stato per via anche di una manovra spericolata lungo la tangenziale verso Cinisello che i carabinieri di Sesto san Giovanni hanno sequestrato 80 chilogrammi tra hashish e marijuana a un 66enenne milanese. L'uomo, con una manovra azzardata ha fatto sì che altri automobilisti suonassero il clacson e i carabinieri l'hanno fermato. A bordo della sua auto, in scatole in cui teneva materiale per la pulizie, i militari hanno trovato la droga.

Nella sua abitazione, a Milano è stata anche trovata una pistola, non denunciata, calibro 6,35 con sette proiettili. In un borsello aveva 2360 euro ritenuti provento dello spaccio.

