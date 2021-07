Scala: Meyer, rifaremo gli show in città

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Hanno registrato il tutto esaurito i 14 spettacoli del palinsesto 'la Scala in città', la quattro giorni di show gratuiti andati in scena in luoghi diversi (e inusuali) di Milano: dal centro di accoglienza Jannacci alla piscina dei Bagni misteriosi, dove i ballerini si sono esibiti a fior d'acqua. Gli show hanno fatto il tutto esaurito (anche durante la finale degli Europei Inghilterra-Italia) con un pubblico vario, diverso da quello che normalmente frequenta il teatro. Che era esattamente l'obiettivo dell'iniziativa, che si ripeterà. Anche nella giornata conclusiva, che si è svolta al Piermarini con una maratona di quattro spettacoli, è arrivato un pubblico con tanti giovani, qualche turista, persone in jeans accanto a ragazze in abito lungo, tutti uniti dall'entusiasmo palpabile alla fine degli spettacoli quando nessuno sembrava volersi alzare per andarsene.

"E' stato fantastico. C'è stato entusiasmo da parte del pubblico e di tutti quelli che hanno lavorato e fatto un lavoro strepitoso" ha detto all'ANSA il sovrintendente Dominique Meyer.

"Ho visto tante persone che non sono abituate a venire alla Scala e penso - ha aggiunto - che diversi li rivedremo in teatro". Anche per questo "lo rifaremo di sicuro. Ho già tante idee per rifarlo e migliorarlo". Si parla di nuovi luoghi, di altre iniziative ai Bagni misteriosi. Ma anche di nuove iniziative per aprire il teatro al pubblico, come quella di organizzare proprio "delle giornate di porte aperte" che permettano "di vedere cose mai viste". Un "progetto importante" ha assicurato Meyer, che sarà realizzato "nella stagione dopo la prossima". (ANSA).