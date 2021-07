Per Coca-Cola bottiglie 100% in plastica riciclata

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Coca-Cola lancia sul mercato una special edition della bottiglia da 450ml di Coca-Cola Original Taste con il messaggio "Riciclami Ancora" sull'etichetta e all'interno inviti a continuare a riciclare. Un lancio che avviene in contemporanea con l'introduzione delle nuove bottiglie 100% in plastica riciclata.

Le nuove confezioni 100% rPET, che sono anche riciclabili al 100%, saranno utilizzate non solo per i prodotti Coca-Cola, ma anche per gli altri marchi del portafoglio dell'azienda come Fanta, Sprite e FuzeTea, per un totale di 150 milioni di confezioni nel 2021 realizzate completamente in plastica riciclata.

"I nostri packaging - ha spiegato Cristina Camilli, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Coca-Cola Italia - sono già tutti 100% riciclabili e ora stiamo facendo un ulteriore passo per rendere sempre più concreto il concetto di economia circolare e invitare a riciclare correttamente, affinché nessuna bottiglia venga sprecata". Oltre alla special edition, nei week-end di agosto, Coca-Cola sarà lungo le spiagge di Lignano, Viareggio, Gallipoli e Mondello per invitare i consumatori a smaltire correttamente le bottiglie in PET così che possano tornare a nuova vita.

Sono realizzate con il 100% di plastica riciclata tutte le bottiglie di Coca-Cola, Coca-Cola Zero Zuccheri, Coca-Cola Senza Caffeina, Coca-Cola Light Taste, Coca-Cola Gusto Limone Zero Zuccheri da 330 ml, 450 ml, 660 ml, Fanta Original, Fanta Senza Zuccheri Aggiunti e Sprite da 450 ml e 660 ml e FUZETEA da 400 ml e 1,25 L. (ANSA).