Moratti: 'Green pass? Positivo ogni strumento che dà sicurezza'

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - "Siamo impegnati a garantir la sicurezza dei cittadini con ogni strumento": è partita da questo la vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, per rispondere ai microfoni del TgR Lombardia a una domanda sull'utilizzo alla francese del green pass per entrare in ristoranti, palestre o stadi.

"Quindi - ha aggiunto - qualsiasi strumento che serva a garantire la sicurezza ai cittadini, secondo noi è positivo".

(ANSA).