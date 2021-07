Due feriti gravi nella notte a Milano

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Due aggressioni con feriti gravi sono avvenute a cavallo della scorsa notte a Milano, dove per ragioni ancora da accertare, presumibilmente risse, due uomini di 27 e 44 anni, entrambi stranieri, in due differenti episodi, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

Il primo caso è avvenuto alle 23.20 in via Gallura, nella zona Sud della metropoli, dove il 118 ha soccorso il 27enne che presentava traumi di aggressione con pugni e calci, e che presentava un trauma cranico. Il giovane è stato ricoverato all'Humanitas di Rozzano (Milano). Il secondo poco prima delle 2 in piazza XXIV Maggio, dove il 44enne è stato soccorso, anch'egli con traumi da pugni e calci, e portato all'ospedale San Carlo. (ANSA).