Dentista abusivo scoperto a Monza

(ANSA) - MONZA, 15 LUG - Un dentista abusivo è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza a Monza, e lo studio in cui operava in condizioni igienico sanitarie precarie e utilizzando farmaci sprovvisti di certificazione CE, è stato posto sotto sequestro. L'uomo, un 60enne, accusato di esercizio abusivo della professione medica, illecita somministrazione di farmaci nonché circonvenzione di incapaci, secondo le indagini coordinate dalla Procura di Monza, ha operato per anni senza senza mai aver conseguito la laurea magistrale in odontoiatria, né la relativa specializzazione ed iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi.

Gli accertamenti delle fiamme gialle hanno anche svelato come il sedicente dentista avesse circuito un'anziana donna, inducendola a dargli un prestito senza mai restituirglielo.

Evasore fiscale totale, il 60 enne non avrebbe dichiarato redditi per circa 350 mila euro. (ANSA).