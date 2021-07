Covivio: in Symbiosis a Milano sede di Lvmh Italia

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Covivio ha siglato con LVMH Italia un accordo di 'pre-letting' per circa 4.000 metri quadrati del building D nel business district "Symbiosis" a Milano, nell'area limitrofa a Fondazione Prada e allo Scalo di Porta Romana. La porzione dell'immobile in cui LVMH Italia trasferirà la propria sede accoglierà i 170 dipendenti dell'azienda a partire dall'inizio del 2022.

Lo rende noto un comunicato del gruppo immobiliare, nel quale si precisa che con questo accordo l'edificio, che sarà completato entro la fine dell'anno, ha raggiunto un tasso di 'pre-letting' del 72%, diventando già headquarter di multinazionali di primario standing, come Boehringer Ingelheim, alcune realtà del gruppo Mars - Royal Canin Italia e, in un secondo momento, anche AniCura Italia, che stabilirà nel building anche il quartier generale del Cluster Mars Multisales Sud Europa. (ANSA).