Repx, in arrivo carte prepagate che sostengono il Non profit

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Una carta prepagata che consente di donare l'8x1000 alle organizzazioni 'Non Profit' scelte dall'utilizzatore: a lanciarla è Repx, la fintech inglese con dna italiano nel magement, vicina all'Ipo alla Borsa di Londra dopo il listing alla Borsa di Cipro della fine di febbraio. Per prima in Italia, Repx lancerà a breve sul mercato italiano due tipologie di carte prepagate di questo tipo. Nello specifico, 8xMille Gift Card, sarà la prima carta ad essere lanciata sul mercato tra agosto e settembre, nella forma di un carta prepagata anonima e non ricaricabile, dal valore nominale di 100 euro, che permetterà di destinare l'8x1000 di quanto speso ad una 'Non profit' autorizzata e scelta dal titolare della carta al momento della sua attivazione. '8xMille Prepaid Card' sarà invece disponibile ad inizio autunno e sarà una carta tradizionale prepagata, nominale e ricaricabile, unita ad una App bancaria di gestione. Anche questa carta consentirà di donare l'8x1000 di quanto speso e pagato attraverso tale carta all'associazione del Terzo Settore scelta dall'utilizzatore.

"Grazie alla nostra tecnologia ed a questa semplice ed efficace idea - spiega Francesco De Leo, membro del cda di Repx - l'utilizzatore di una delle nostre '8xMille Cards' a brand Repx potrà, in fase di registrazione tramite la nostra App dedicata, scegliere la realtà del 'Non Profit' cui destinerà in maniera permanente l'8x1000 di tutto il transato della carta, ovvero del montante globale dei suoi acquisti di beni e servizi.

Ovviamente, per il titolare della carta, questa donazione non avrà alcun costo aggiuntivo e sarà Repx a rinunciare ad una quota dei suoi profitti su tutte le transazioni". Con l'emissione di circa 600 mila carte prepagate, Repx punta a fornire un supporto di oltre 6 milioni di euro a realtà italiane del settore 'Non Profit'. (ANSA).