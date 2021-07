Nedved "Allegri? Dopo piccola vacanza è carico"

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - "A Udine si soffre sempre, è un campo difficile per la prima partita, ma come dice Allegri bisogna affrontarle tutte. Partiamo da Udine, poi ci saranno le altre. Allegri? C'era una certa abitudine per cinque anni, poi ci siamo distaccati per due anni ed è andato in vacanza, una piccola vacanza. Ora è tornato e l'ho visto carico": è il commento del vicepresidente della Juventus Pavel Nedved commentando la prima di campionato dei bianconeri che li vedrà affrontare l'Udinese. (ANSA).