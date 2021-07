Il Politecnico sbarca sui Navigli, nuovo campus del Mip

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Il Politecnico di Milano sbarca sui Navigli, o meglio la fa il Mip, la Graduate Business School dell'ateneo, che nei primi mesi del prossimo anno inaugurerà un nuovo campus da duemila metri quadrati fra il Naviglio Grande e Ripa di Porta Ticinese.

L'investimento per la nuova sede è di 10 milioni di euro frutto di un'operazione che ha coinvolto MPS Leasing & Factoring per il finanziamento, Carnelutti Law Firm per gli aspetti legali e fiscali e GVA Redilco, in qualità di advisor. La due diligence tecnica, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la riqualificazione dell'edificio, i cui lavori partiranno a settembre 2021, sono affidate a Il Prisma.

""Il centro nevralgico dell'attività - ha spiegato Federico Frattini, Dean del MIP Politecnico di Milano . continuerà a essere la storica sede della Bovisa: l'hub in Porta Ticinese sarà un elemento in più che potenzierà la nostra offerta per rispondere alle esigenze di un pubblico internazionale e multiculturale". Un hub con una "componente digitale preponderante".

"Questa operazione- ha concluso il presidente del Mip Vittorio Chiesa - si inserisce in un progetto più ampio di campus distribuito sul territorio nazionale che ha già dato vita ad hub locali grazie alle partnership con il Consorzio Universus del Politecnico di Bari, con gli Istituti Filippin La Salle a Pieve del Grappa (TV) e con la John Cabot University a Roma".

(ANSA).