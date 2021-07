Droga auto collega:chiesta scarcerazione

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - "Ha già trascorso 3 mesi in carcere, una detenzione eccessiva, è molto provato da questo lungo periodo di detenzione preventiva e si professa innocente".

Con queste parole, al termine della prima udienza del processo subito rinviato a settembre, l'avvocato Gabriele Minniti ha preannunciato che presenterà "nei prossimi giorni" un'istanza di concessione dei domiciliari per Salvatore Furci, l'ex comandante della Polizia locale di Trezzano sul Naviglio (Milano), arrestato il 13 aprile per calunnia e detenzione di droga.

Furci, stando alle indagini del pm di Milano Gianluca Prisco, avrebbe fatto piazzare da un complice cinque dosi di cocaina nella macchina di Lia Vismara, comandante della Polizia locale di Corbetta, nel Milanese, per vendicarsi in quanto era stato licenziato.

Oggi il giudice della prima sezione penale di Milano ha rinviato subito il procedimento al prossimo 14 settembre, perché è stato riassegnato dalla presidenza del Tribunale al giudice Maria Pia Blanda della quarta penale. (ANSA).