Da carotaggio Adamello storia del clima

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Un'attività in grado di ricostruire, attraverso il carotaggio del più grande ghiacciaio italiano, circa mille anni di storia climatica del Paese e non solo. Sono più che incoraggianti i risultati della prima fase del progetto 'Ada 270', che nel mese di aprile ha visto tecnici, ricercatori, geologi e docenti universitari effettuare un carotaggio della profondità di 225 metri sul ghiacciaio dell'Adamello, in alta Valcamonica.

"Si tratta di un'impresa unica, mai realizzata a certe profondità - ha detto oggi l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo -. Grazie ai risultati di questa sperimentazione potremo approfondire il tema del cambiamento climatico e fare passi avanti nella stesura di una proposta di Legge in materia, sulla quale stiamo già lavorando e che contiamo di presentare in Giunta entro la fine dell'anno e che vanga approvata entro fine legislatura". Il progetto, portato avanti da una partnership di 18 soggetti privati e pubblici (tra cui due università), con un forte impegno diretto di Regione Lombardia, ha visto il suo momento clou nella fase di carotaggio, durata 11 giorni ed effettuata a 3.200 metri di altezza, la quale ha permesso l'estrazione di 300 cilindri di ghiaccio lunghi 75 cm. Un'operazione svolta nel totale rispetto dell'ecosistema naturale, che ha visto tra l'altro il coinvolgimento in modo indiretto (attraverso video collegamenti in diretta con il campo base) di oltre mille studenti delle scuole lombarde. Prende ora il via, invece, la seconda fase del progetto, in cui si effettuerà l'analisi del ghiaccio prelevato, la ricostruzione della storia climatica degli ultimi secoli del territorio e l'impatto che gli eventi atmosferici, e non solo, hanno avuto sull'ecosistema.

"I ghiacciai archiviano tutto, anche eventi non strettamente legati alla natura, come ad esempio il disastro di Chernobyl - ha commentato Valter Maggi, dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca -. Da queste 'carote' ci aspettiamo di trovare mille anni di storia, di raccontare la storia climatica del nostro territorio e di ricostruirne l'evoluzione". (ANSA).