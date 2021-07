Casa Frizzi per famiglie bimbi ospedale

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Ci sarà anche a Milano una casa accoglienza per le famiglie di bimbi ricoverati in ospedale realizzata da Unitalsi, l'Unione per il trasporto degli ammalati nei santuari nazionali e internazionali, che ne ha già aperte altre in diverse città italiane. Il Comune ha infatti rilasciato la concessione edilizia per un edificio di tre piani, tutto da ristrutturare, per 250 mq, accanto al santuario della Madonna delle Grazie all'Ortica, periferia est di Milano. I lavori partiranno a settembre, con obiettivo di terminarli in 3 o 4 mesi. La casa potrà ospitare sei nuclei familiari, e gratuitamente.

L'atto di concessione edilizia è stato consegnato a Palazzo Marino dal sindaco Giuseppe Sala, che ha ricevuto Vittore De Carli, presidente di Unitalsi Lombarda e giornalista, presente anche il parroco della zona don Stefano Venturini, e Giuseppe Maino e Giorgio Beretta, rispettivamente presidente e direttore generale della Banca di Credito Cooperativo di Milano, sostenitori dell'opera. La casa sarà intitolata a Fabrizio Frizzi, il conduttore televisivo morto nel 2018 a soli 60 anni, testimonial di Unitalsi. "Ci è sempre stato molto vicino", ha detto De Carli.

(ANSA).