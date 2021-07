Bus prende fuoco: accompagnatore ragazzi, vacanza si farà

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Andranno a trascorrere la loro vacanza a Livigno i 25 ragazzi delle superiori salvati ieri dall'incendio del bus che li stava portando a trascorrere due settimane al Grest e che ha preso fuoco in una galleria nel Lecchese. Lo ha spiegato alla Provincia Giovanni Lo Dato, accompagnatore dell'oratorio che ha contribuito a salvarli insieme all'autista Mauro Mascetti. "Quando i ragazzi si saranno ripresi dallo spavento e avranno ottenuto i nuovi documenti - ha detto - torneremo a Livigno per permettere loro di trascorrere il loro periodo di Grest".

Si perché tutte le cose che avevano portato, inclusi abiti e documenti, sono andate distrutte nel rogo del pullmino, che avrebbe anche dovuto riportare a Lipomo, il loro paese in provincia di Como, i ragazzi delle medie che avevano proprio ieri terminato le loro due settimane di Gruppo estivo.

A riportare i bambini delle medie a casa da Livigno è stato un altro pulmino, mentre i ragazzi delle superiori coinvolti nel rogo sono stati riportati a Lipomo con due mezzi della croce rossa. (ANSA).