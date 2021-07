Bus a fuoco, il sindaco di Lipomo: 'Un riconoscimento agli eroi'

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Dopo la paura e il sollievo per lo scampato pericolo, adesso a Lipomo, la cittadina del Comasco, dove abitano i 24 ragazzi salvati ieri da un pulmino in fiamme in una galleria vicino a Varenna è l'ora della riconoscenza verso Mauro Mascetti e Giovanni Lo Dato, l'autista e l'accompagnatore che con freddezza li hanno fatti scendere dal mezzo e li hanno messi in sicurezza.

"Li ho già ringraziati personalmente - ha spiegato all'ANSA il sindaco Alessio Cantaluppi - ma vorremmo trovare anche il modo di fare qualcosa in più, che dia valore al loro gesto", insomma dare loro un riconoscimento. "Provati": così li ha descritti il sindaco perché "subito sono stati pronti e poi, scampato il pericolo, l'adrenalina è scesa. Ma ho apprezzato tanto la loro umiltà, hanno detto di aver fatto semplicemente cosa andava fatto".

Entrambi sono conosciuti in paese, soprattutto Lo Dato che, da anni in pensione, apre l'oratorio e accompagna in giro i ragazzi "con cui ha stretto una vera amicizia".

E proprio i ragazzi "fortunatamente stanno tutti bene. Ne ho sentiti parecchi - ha proseguito il sindaco - C'è ancora un po' di paura in qualcuno ma direi che da parte delle famiglie predomina un senso di sollievo ora". L'intenzione del parroco è di dare loro la possibilità di raggiungere Livigno per fare almeno una parte delle loro vacanze al Grest "per i ragazzi che se la sentono" ma è ancora presto per sapere cosa intendono fare. Il Comune si è comunque attivato per aiutare chi li ha persi nel rogo a rifare i documenti. (ANSA).