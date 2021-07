Sanità: protesta sindacati, meno dipendenti e posti letto

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - "La salute è un bene comune e un diritto che il Servizio sanitario deve assicurare in misura eguale a ogni persona.

Le scelte politiche negli ultimi anni hanno provocato, nel sistema sanitario pubblico, il taglio di posti letto negli ospedali, lo svuotamento di professionalità e servizi nel territorio, la diminuzione delle prestazioni erogate ai cittadini, la drastica riduzione del personale (medici, infermieri, operatori sanitari, tecnici e amministrativi). Tutto ciò ha causato tempi lunghi d'attesa per visite, esami e interventi chirurgici". E' la denuncia, oggi in un presidio sotto la Regione Lombardia, di Cgil, Cisl e Uil.

I sindacati parlano di "forti criticità" perché sono state lasciate "sguarnite aree d'intervento essenziali, come la prevenzione, la non autosufficienza, la presa in carico delle cronicità, la disabilità e la salute mentale" e sottolineano come "la pandemia abbia messo a nudo tutti i problemi del Servizio sociosanitario lombardo". "Oggi - affermano - serve una buona riforma che usi in modo intelligente le maggiori risorse stanziate da Stato e Ue, correggendo scelte organizzative e di politica socio-sanitaria che hanno messo in difficoltà l'intero sistema sociosanitario impoverendolo di risorse economiche, tecnologiche e professionali con pesanti ricadute sui cittadini a partire dai più fragili e vulnerabili".

"In queste settimane la giunta regionale ha l'occasione per rivedere il sistema sanitario lombardo avvicinandolo ai bisogni della popolazione dopo le tante deficienze riscontrate nella fase pandemica. Noi come sindacato dei pensionati siamo pazienti e determinati e da tempo abbiamo presentato le nostre proposte.

Nessuno può dire che non abbiamo fatto tutto il possibile per sollecitare i vari assessori al Welfare che si sono succeduti a cambiare questa sanità regionale che ha dimostrato gravi lacune", ha detto Valerio Zanolla, segretario generale Spi-Cgil Lombardia. (ANSA).