E' scontro Inter-Sporting per risoluzione Joao Mario

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Botta e risposta tra l'Inter e lo Sporting Lisbona per la risoluzione del contratto tra i nerazzurri e il centrocampista portoghese Joao Mario, che, da svincolato, si è poi accasato al Benfica.

Il club portoghese, in una nota, ha accusato l'Inter di aver utilizzato un espediente per non rispettare una clausola inserita al momento dell'acquisto di Joao Mario che, secondo lo Sporting, avrebbe obbligato la società nerazzurra a versare 30 milioni in caso di cessione del giocatore a un'altra squadra portoghese. "Dopo che l'Inter aveva rifiutato una nostra offerta per Joao Mario, il club italiano e il giocatore hanno rescisso il contratto - ha spiegato lo Sporting -. È nostra convinzione che sia stato utilizzato un espediente per non rispettare gli accordi. Difenderemo i nostri interessi nelle sedi opportune, ritenendo gli intervenienti responsabili dei danni causati e dell'inadempimento delle obbligazioni assunte".

Un comunicato a cui ha replicato, in serata, l'Inter. "FC Internazionale Milano ha preso conoscenza di quanto ha affermato agli organi di stampa lo Sporting Lisbona. Si tratta di dichiarazioni inaccettabili, gravissime e soprattutto prive di fondamento. La Società tutelerà la propria immagine e reputazione nelle sedi opportune", ha spiegato il club nerazzurro. (ANSA).