Covid: in Lombardia 241 nuovi casi, percentuale 0,8%

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Sono 241 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia con un tasso di positività dello 0,8%, in linea con quello nazionale, a fronte di 29.313 tamponi effettuati. In terapia intensiva rimangono ricoverati in 35 (-1), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 131 (+3). I decessi sono stati due per un totale complessivo di 33.802 dall'inizio della pandemia. Sono i dati resi noti dalla Regione.

Per quanto riguarda le province i casi a Milano sono stati 98 di cui 48 a Milano città, a Bergamo 12, così come a Brescia. A Como i nuovi casi sono stati 15, a Cremona 4, a Lecco 2, a Lodi 14, a Mantova 15, a Monza e Brianza 24, a Pavia 8, a Sondrio 1 e a, infine, Varese 14. (ANSA).