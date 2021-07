Vaccini: Lombardia, forniture sostanziose per mese di luglio

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Le forniture di vaccini nel mese di luglio saranno sostanziose per la Lombardia: dal 14 luglio a fine mese arriveranno dalla struttura commissariale un milione e 276.000 dosi tra Pfizer e Moderna. Dal 14 luglio al 14 agosto arriveranno, in totale, 2 milioni e 332.000 dosi.

"Questo ci consente di tenere un buon passo nella campagna vaccinale" ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, a margine dell'evento 'Progetto Mind, sinergie per innovare in Lombardia', in corso di svolgimento all'ex Area Expo.

"C'era stato un iniziale taglio, che poi si è ridotto - ha aggiunto -, il governo è stato capace di dare forniture alle regioni. Stiamo rielaborando le agende per vedere se alla luce di questi dati possiamo migliorare ulteriormente". (ANSA).