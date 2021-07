Museo Novecento raddoppia, passerella collegherà due edifici

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Il Museo del Novecento raddoppia, con lo spazio espositivo che si espanderà anche nel secondo Arengario, e per collegare i due edifici potrà essere realizzata una passerella aerea, reversibile, oppure un collegamento a terra attraverso la creazione di una piazza-cortile in relazione con piazza Duomo. Sono queste le due soluzioni pensate dal team di progettisti che ha vinto il concorso "Novecentopiùcento" pubblicato a dicembre 2020 dal Comune di Milano, che ha come capogruppo l'architetto Sonia Calzoni.

"Questo progetto è il segno della nostra voglia di andare avanti - ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala - .

Nella cura della città è necessario che la cultura giochi un ruolo fondamentale non ce n'è mai troppa".

L'idea della passerella non trovava pienamente d'accordo la Soprintendenza, che dovrà valutare il progetto, ma quella pensata dal team vincitore è reversibile, e vista dall'Ottagono della Galleria si poggia sul tetto dell' edificio basso senza spezzare la vista della Torre Martini. "La passerella è importante perché permette una connessione anche di senso tra i due edifici - ha sottolineato l'assessore alla Cultura del Comune Filippo Del Corno -. Inoltre la sala corrispettiva della Sala Fontana nell'altro edificio sarà abitata da un'opera d'arte di un grande artista contemporaneo".

In alternativa alla passerella "che è agganciata alle travi e può essere rimossa - ha spiegato l'architetto Calzoni - è previsto un collegamento a piano terra". Il Museo si amplierà anche grazie alla generosità della mecenate milanese Giuseppina Antognini che donerà al Museo 5 milioni di euro e un nucleo di preziose opere del XX Secolo. (ANSA).