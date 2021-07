Italia campione, a Milano cortei e folla in piazza Duomo

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Al termine dei rigori che hanno permesso all'Italia di laurearsi campione d'Europa, i milanesi sono scesi in strada per festeggiare con trombe e tricolori.

Cortei di auto e bandiere sventolanti dalle auto a Porta Venezia, mentre moltissimi tifosi si stanno riversando in piazza Duomo. Di fronte alla cattedrale sventolano dal pomeriggio tre bandiere sui pennoni: quella italiana, quella inglese e quella dell'Unione Europea. Non sono mancati addirittura i fuochi d'artificio in alcune zone della città, come dimostrano i video postati da numerosi utenti sui social. (ANSA).